Адвокат: суд Италии не сможет вынести решение по делу Усса

Итальянский суд, рассматривающий дело об экстрадиции в США Артема Усса, не сможет вынести решение, так как Усса нет в стране. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката.

Как объяснил защитник, кассационный суд Италии в течение шести месяцев должен рассмотреть апелляцию на решение о выдаче Усса США. Если суд установит, что Усс действительно находится не в Италии, апелляцию рассмотреть не удастся. В таком случае инстанция вынесет приговор о несоответствии.

Сын красноярского губернатора Артем Усс был задержан в октябре 2022 года в миланском аэропорту по запросу США. В Штатах Усса обвиняют в нарушении санкции и отмывании денег, по этим обвинениям грозит до 30 лет тюрьмы.

Вскоре после задержания Усса в Италии российский суд заочно арестовал его по обвинению в отмывании денег в составе организованной группы.

Суд в Милане одобрил его экстрадицию в США, а 23 марта итальянские СМИ написали о побеге Усса из-под домашнего ареста.

4 апреля Усс рассказал российским СМИ, что находится в РФ. Он объяснил, что рассчитывал на беспристрастность итальянского суда, но судьи продемонстрировали «явную политическую ангажированность».