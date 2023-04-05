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34 минуты назад

До и после преступления: фотографии Дарьи Треповой

Александр Котлеткин

4 апреля во вторник Басманный суд Москвы заключил под стражу до 2 июня Дарью Трепову. Накануне девушка была задержана спецслужбами на съемной квартире в Выборгском районе Санкт-Петербурга.

1/14 Фотография со страницы Дарьи Треповой в социальной сети
Фото: Соцсети
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2/14 Фотография со страницы Дарьи Треповой в социальной сети
Фото: Соцсети
3/14 Фотография со страницы Дарьи Треповой в социальной сети
Фото: Соцсети
4/14 Фотография со страницы Дарьи Треповой в социальной сети
Фото: Соцсети
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5/14 Фотография со страницы Дарьи Треповой в социальной сети
Фото: Соцсети
6/14 Фотография со страницы Дарьи Треповой в социальной сети
Фото: Соцсети
7/14 Фотография со страницы Дарьи Треповой в социальной сети
Фото: Соцсети
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8/14 Фотография Дарьи Треповой из зала суда
Фото: РИА Новости
9/14 Фотография Дарьи Треповой из зала суда
Фото: РИА Новости
10/14 Фотография Дарьи Треповой из зала суда
Фото: РИА Новости
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11/14 Фотография Дарьи Треповой из суда
Фото: РИА Новости
12/14 Фотография Дарьи Треповой из зала суда
Фото: ТАСС
13/14 Фотография Дарьи Треповой из суда
Фото: ТАСС
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14/14 Фотография Дарьи Треповой из зала суда
Фото: ТАСС

По данным следователей, 2 апреля 2023 года Трепова принесла статуэтку с бомбой на творческую встречу с военным корреспондентом Владленом Татарским. В результате взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге журналист погиб, более 30 человек получили ранения.

Изначально СК РФ возбудил уголовное дело об убийстве общеопасным способом, а затем ужесточил статью до теракта и оборота взрывчатых веществ. Наказание - вплоть до пожизненного заключения, но Треповой оно не грозит. Согласно российскому законодательству, женщина не может быть приговорена бессрочно, максимальная санкция - 25 лет. Об этом сообщает РИА Новости.

Как Дарья Трепова выглядела до преступления и как она выглядит сейчас - в галерее «Рамблера».

Общество,Фото,Дарья Трепова,Владлен Татарский,Следственный комитет,
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