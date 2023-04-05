До и после преступления: фотографии Дарьи Треповой

4 апреля во вторник Басманный суд Москвы заключил под стражу до 2 июня Дарью Трепову. Накануне девушка была задержана спецслужбами на съемной квартире в Выборгском районе Санкт-Петербурга.

По данным следователей, 2 апреля 2023 года Трепова принесла статуэтку с бомбой на творческую встречу с военным корреспондентом Владленом Татарским. В результате взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге журналист погиб, более 30 человек получили ранения.

Изначально СК РФ возбудил уголовное дело об убийстве общеопасным способом, а затем ужесточил статью до теракта и оборота взрывчатых веществ. Наказание - вплоть до пожизненного заключения, но Треповой оно не грозит. Согласно российскому законодательству, женщина не может быть приговорена бессрочно, максимальная санкция - 25 лет. Об этом сообщает РИА Новости.