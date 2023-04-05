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39 минут назад

Названы популярные у россиян туристические направления

РИА "ФедералПресс"

Внутренний туризм в России активно восстанавливаются, увеличилось число бронирований отелей на майские праздники. Об этом заявил на пресс-конференции в МИА «Россия Сегодня» вице-президент Российского союза туриндустрии, председатель Комитета по предпринимательству в сфере туризма Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Юрий Барзыкин.

Эксперт назвал популярные у россиян туристические направления
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Идет активное восстановление внутреннего туризма. В целом по регионам идет рост, допустим Краснодарский край – плюс 8%, а Санкт-Петербург – плюс 30%», – сказал Юрий Барзыкин.

По его словам, бронирование и продажи на внутреннем рынке идут со значительным ростом. Барзыкин рассказал, что наиболее востребованными для россиян являются четырех- и пятизвездочные отели, а также санатории и здравницы.

Вице-президент Российского союза туриндустрии напомнил об организации чартерных рейсов для внутреннего туризма, а также о запуске туристических поездов и речных круизов.

«Я думаю, что в этом году мы выйдем на доковидный период», – считает эксперт.

Говоря о выездном туризме, директор Объединения туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» Александр Осауленко напомнил, что Россия имеет прямое авиасообщение с 30 странами, а три четверти рейсов выполняют российские авиакомпании.

«У россиян есть из чего выбрать. Практически все ведущие направления, такие как Турция, Египет, Таиланд, остаются в приоритете», – заметил эксперт.

По его словам, популярными направлениями стали Абхазия, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Армения и Грузия.

«По-прежнему за российского туриста борются. Совсем недавно начали восстанавливаться туристические связи с КНР», – добавил Осауленко.

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