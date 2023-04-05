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28 минут назад

Суд оштрафовал Дмитрия Назарова на 50 тыс. рублей за дискредитацию армии РФ

ТАССиещё 9

Тверской суд Москвы оштрафовал на 50 тысяч рублей актера Дмитрия Назарова (признан в РФ иноагентом), признав его виновным в дискредитации Вооруженных сил РФ, передает в среду корр. ТАСС из зала суда.

"Суд постановил признать Назарова виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации), и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей", - огласила решение судья.

Общество,Видео,Дмитрий Назаров,
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