Тверской суд Москвы оштрафовал на 50 тысяч рублей актера Дмитрия Назарова (признан в РФ иноагентом), признав его виновным в дискредитации Вооруженных сил РФ, передает в среду корр. ТАСС из зала суда.
"Суд постановил признать Назарова виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации), и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей", - огласила решение судья.