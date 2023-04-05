Депутаты от партии «Новые люди» выступили с предложением ввести непрерывные выходные с 1 по 9 мая. Соответствующий законопроект уже подготовлен. Об этом пишут РИА Новости.

В то же время парламентарии предлагают сократить новогоднюю неделю на четыре дня. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков отметил, что такой подход позволит людям провести более длительный отпуск в теплое время года, не тратя время на переезды между городом и дачей.

«Толку оттого, что мы уезжаем на три дня, потом приезжаем, потом опять возвращаемся на дачу, очень мало», — заявил он.

По мнению Даванкова, в январские праздничные дни большинство россиян никуда не уезжает. Парламентарий считает, что из зимних развлечений у россиян лишь «оливье и телевизор», а на улицу не выйдешь, т.к. там гололед. Также он добавил, что в эти выходные люди часто получают ожоги от пиротехники, ушибы и переломы на льду. В то же время, в мае стоит хорошая погода и есть возможность провести дополнительные выходные на природе.