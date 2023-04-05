В Госдуму внесен законопроект о выходных с 1 по 9 мая
В Госдуму внесен законопроект о длинных выходных в мае за счет сокращения новогодних каникул. Авторами выступили депутаты фракции "Новые люди".
О внесении проекта сообщил первый замглавы фракции, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков. По его словам, депутаты предлагают, "чтобы все отдыхали с 1 по 9 мая". Добиться этого они хотят за счет переноса на май четырех дней с конца новогодних каникул. При таком раскладе январские праздники будут длиться с 1 по 3 января, а также 7 января - Рождество.
"Толку, что отдыхаем три дня, потом идем на работу, а потом опять едем на дачу, - сказал парламентарий журналистам. - Обычно работы все равно никакой нет". А от январских праздников люди устают, добавил Даванков.
"Дома только телевизор, салат оливье. Очень мало, кто ездит куда-то, - считает депутат. - В травмпунктах не протолкнуться. Обжигаются пиротехникой, падают. Даже в нашей фракции два человека сломали ноги".