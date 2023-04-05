В Госдуму внесен законопроект о выходных с 1 по 9 мая

"Толку, что отдыхаем три дня, потом идем на работу, а потом опять едем на дачу, - сказал парламентарий журналистам. - Обычно работы все равно никакой нет". А от январских праздников люди устают, добавил Даванков.



"Дома только телевизор, салат оливье. Очень мало, кто ездит куда-то, - считает депутат. - В травмпунктах не протолкнуться. Обжигаются пиротехникой, падают. Даже в нашей фракции два человека сломали ноги".