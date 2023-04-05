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18 минут назад

Россиянам объяснили, выгодно ли брать отпуск в майские праздники

Никита Бородкин

Старший преподаватель РЭУ им. Г.В. Плеханова Дарья Стюрина объяснила, выгодно ли брать отпуск в мае с финансовой точки зрения. Как сообщает «Прайм», в этом месяце мало рабочих дней, из-за чего можно получить меньше денег.

Россиянам объяснили, выгодно ли брать отпуск в майские праздники
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Как напомнила эксперт, отпускные рассчитывают исходя из календарных дней, а зарплату — из рабочих.

«Получается, что чем меньше рабочих дней в месяце, тем ниже зарплата за один рабочий день. В такие месяцы брать отпуск невыгодно, ведь при расчете отпускных сотрудник может получить даже меньше оклада», — рассказала Стюрина.

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В мае мало рабочих дней, а к выходным добавляются 1 и 9 мая. Кроме того, если праздники выпадают на выходные, то их переносят на следующий день. В результате, в табеле учета времени рабочих дней становится меньше.

Наиболее выгодным для отпуска Стюрина назвала август — в этот месяц будет 23 рабочих дня. Также выгодно отдыхать в марте и октябре — там по 22 рабочих дня. Также эксперт посоветовала брать отпуск с понедельника, чтобы удлинить его.

Общество,
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