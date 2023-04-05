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42 минуты назад

В Росстате зафиксировали снижение заболеваемости ВИЧ и туберкулёзом

Говорит Москва

Там отметили, что показатели третий год подряд не возвращаются к допандемийным.

В Росстате зафиксировали снижение заболеваемости ВИЧ и туберкулёзом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«По итогам 2019 года статистикой было зарегистрировано 80 100 человек, у которых впервые обнаружили ВИЧ. В 2021-м было 58 800 случаев. По итогам 2022 года — 61 400», — сообщили в службе газете «Ведомости».

Главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням Владимир Чуланов рассказал, что в разгар пандемии на фоне масштабных ограничений в стране существенно снизилась заболеваемость острыми и хроническими вирусными гепатитами В и С.

Подобная ситуация сложилась и с распространением туберкулёза. При этом заболеваемость сифилисом в России не просто достигла показателей 2019 года, но и превысила допандемийный уровень.

Общество,Владимир Чуланов,Росстат,
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