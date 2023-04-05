Экс-продюсер Варламова* требует от блогера 700 тысяч рублей за увольнение во время беременности

Бывший продюсер Ильи Варламова* (признан в России иноагентом) Полина Ганеева подала иск к блогеру с требованием взыскать с него более 700 тысяч рублей за увольнение во время беременности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Мещанского суда Москвы.

Дата заседания по иску пока не назначена. Истец требует признать незаконным увольнение, взыскать недоплаченную зарплату, компенсацию за неиспользованный отпуск, а также пособие по беременности и родам и пособие по уходу за ребенком. Общая сумма требований составляет 708 тысяч рублей.

По словам Ганеевой, она работала продюсером у Варламова* в 2020-2021 годах — организовывала съемки ряда проектов. Вместе с тем он отказался оформить девушку на работу должным образом, хоть и платил зарплату. После того как Ганеева рассказала, что беременна и некоторое время не сможет работать полноценно, Варламов* сперва предложил ей «небольшую компенсацию», а после просто уволил ее без какого-либо выходного пособия.

Отмечается, что произошло это на позднем сроке беременности, что сказалось на здоровье продюсера и родах. Сам Варламов* комментировать ситуацию отказался.