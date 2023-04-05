Володин поздравил российских евреев с праздником Песах

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил российскую еврейскую общину с Песахом. Об этом сообщается на сайте Госдумы.
В своем поздравлении председатель палаты отметил, что светлые дни еврейской Пасхи — это время духовного совершенствования, символ верности идеалам свободы, добра и справедливости.
«Благочестие и милосердие, уважение и взаимопонимание — подлинные ценности иудаизма, способствующие укреплению межнационального согласия и сохранению культурного многообразия нашей страны», — говорится в сообщении.
По случаю праздника Володин пожелал российских евреям здоровья, успехов и всего наилучшего.