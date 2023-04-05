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54 минуты назад

Володин поздравил российских евреев с праздником Песах

Парламентская газета

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил российскую еврейскую общину с Песахом. Об этом сообщается на сайте Госдумы.

Володин поздравил российских евреев с праздником Песах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В своем поздравлении председатель палаты отметил, что светлые дни еврейской Пасхи — это время духовного совершенствования, символ верности идеалам свободы, добра и справедливости.

«Благочестие и милосердие, уважение и взаимопонимание — подлинные ценности иудаизма, способствующие укреплению межнационального согласия и сохранению культурного многообразия нашей страны», — говорится в сообщении.

По случаю праздника Володин пожелал российских евреям здоровья, успехов и всего наилучшего.

Общество,Вячеслав Володин,Госдума,
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