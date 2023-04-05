Володин поздравил российских евреев с праздником Песах

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил российскую еврейскую общину с Песахом. Об этом сообщается на сайте Госдумы.

Фото: РИА Новости РИА Новости

В своем поздравлении председатель палаты отметил, что светлые дни еврейской Пасхи — это время духовного совершенствования, символ верности идеалам свободы, добра и справедливости.

«Благочестие и милосердие, уважение и взаимопонимание — подлинные ценности иудаизма, способствующие укреплению межнационального согласия и сохранению культурного многообразия нашей страны», — говорится в сообщении.