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31 минуту назад

"Известия": в РФ могут создать систему сбора упаковок от лекарств

Газета.Ruиещё 1

Российский экологический оператор (РЭО) направил письмо в Минздрав РФ с предложением создать систему сбора упаковок от лекарств и просроченных препаратов. Об этом пишет газета "Известия".

В РФ могут создать систему сбора упаковок от лекарств
Фото: ShutterstockShutterstock

По информации издания, аналогичные письма также будут направлены в Минприроды и Роспотребнадзор. Отмечается, что данный подход сбора упаковок от лекарств можно реализовать, поставив специальные контейнеры в больницах, поликлиниках и аптеках. Для этого необходимо внести изменения в санитарные правила.

Как заявила в разговоре с "Известиями" директор "Ассоциация независимых аптек" Виктория Преснякова, если аптеки обяжут собирать и утилизировать фармацевтические отходы у населения, то их расходы вырастут в разы.

Ранее сообщалось, что Минздрав России выступил с предложением расширить на лекарственные препараты эксперимент по исключению с помощью маркировки возможности продажи просроченных товаров.

Общество,Виктория Преснякова,Минздрав РФ,Роспотребнадзор,
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