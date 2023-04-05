В России разработали учебник по украинскому языку

Минпросвещения России разработало учебник по классическому украинскому языку для начальных классов. Об этом сообщил первый заместитель российского министра просвещения Александр Бугаев, передает ТАСС.

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«Учебное пособие появится. Для начальных классов разработка завершена», — рассказал Бугаев. По его словам, создание учебника для средних классов «тоже в полном разгаре».

Как напомнил Бугаев, в России преподавание ведется на русском языке. Однако для изучения украинского как родного, равно как и других языков народов России будут созданы все условия, заверил он.