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59 минут назад

В России разработали учебник по украинскому языку

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Минпросвещения России разработало учебник по классическому украинскому языку для начальных классов. Об этом сообщил первый заместитель российского министра просвещения Александр Бугаев, передает ТАСС.

В России разработали учебник по украинскому языку
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Учебное пособие появится. Для начальных классов разработка завершена», — рассказал Бугаев. По его словам, создание учебника для средних классов «тоже в полном разгаре».

Как напомнил Бугаев, в России преподавание ведется на русском языке. Однако для изучения украинского как родного, равно как и других языков народов России будут созданы все условия, заверил он.

В декабре прошлого года глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что ведомство не намерено вводить единый государственный экзамен (ЕГЭ) по украинскому языку. Всероссийские проверочные работы по этому предмету также не планируются.

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