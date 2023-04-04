Феминизм могут признать экстремистской идеологией в России

Зампредседателя комитета по информполитике Олег Матвейчев заявил, что Госдума рассмотрит проект о признании феминизма экстремистской идеологией. Об этом сообщает РИА «Новости».
Матвейчев также добавил, что подал соответствующий проект в комиссию Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России. По его словам, в данный момент проект не предусматривает наказание за феминизм, но Матвейчев не исключил появления таких поправок в будущем.
Парламентарий считает, что большинство феминистских организаций спонсируются из-за рубежа, а также «в этой среде вербуют себе сторонников террористы».
«Сейчас они это как-то маскируют, но нужно, честно говоря, проверить, на какие деньги они сейчас там живут, и часть из них сейчас иноагентом являются... Мы видим, до чего это довело. Активная феминистка Дарья Трепова совершила террористический акт», – заявил он.
Кроме того, по словам Матвейчева, феминизм «разрушает традиционные ценности».
Отметим, что упомянутая парламентарием Дарья Трепова является обвиняемой в совершении теракта, в ходе которого был убит военкор Владлен Татарский и пострадало ещё 32 человека. В данный момент её вина не доказана. Ранее Басманный суд Москвы избрал меру пресечения для Треповой в виде заключения под стражу на срок до 2 июня 2023 года.