Феминизм могут признать экстремистской идеологией в России

Зампредседателя комитета по информполитике Олег Матвейчев заявил, что Госдума рассмотрит проект о признании феминизма экстремистской идеологией. Об этом сообщает РИА «Новости».

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Матвейчев также добавил, что подал соответствующий проект в комиссию Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России. По его словам, в данный момент проект не предусматривает наказание за феминизм, но Матвейчев не исключил появления таких поправок в будущем.

Парламентарий считает, что большинство феминистских организаций спонсируются из-за рубежа, а также «в этой среде вербуют себе сторонников террористы».

«Сейчас они это как-то маскируют, но нужно, честно говоря, проверить, на какие деньги они сейчас там живут, и часть из них сейчас иноагентом являются... Мы видим, до чего это довело. Активная феминистка Дарья Трепова совершила террористический акт», – заявил он.

Кроме того, по словам Матвейчева, феминизм «разрушает традиционные ценности».