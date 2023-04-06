Московским первоклассникам упростили зачисление в школу

С 1 апреля в Москве для родителей юных жителей столицы услуга записи в первый класс на официальном сайте Мэра и Правительства Москвы стала еще удобнее.
Прежде часть документов проверяли по межведомственному документообороту, а часть необходимо было в бумажном виде нести в школу. Теперь родители или законные представители ребенка могут самостоятельно прикрепить скан-копии всех необходимых документов к электронному заявлению. Об этом сообщила вице-мэр по вопросам социального развития Анастасия Ракова:
"Перевод подачи заявления о зачислении в школу в электронный формат позволит родителям не только сократить время на получение услуги, которое они могут провести с детьми, но и подать заявление в любое время суток из любой точки России в пару кликов, имея лишь полную учетную запись портала mos.ru. Мы последовательно освободили родителей от бумажных заявлений. Большую часть документов мы уже запрашиваем и проверяем с помощью межведомственного взаимодействия. А теперь и те документы, которые нельзя было проверить посредством электронного документооборота, можно прикрепить в виде скан-копий к электронному заявлению. Таким образом, никакие документы не нужно приносить в школу в бумажном виде. По такой же схеме упрощена и процедура зачисления в другие классы столичных школ. Цифровизация этого этапа поступления в школу исключает личные визиты родителей в образовательную организацию, а также подписание на бумаге до пяти документов. Проверка документов будет произведена путем межведомственного взаимодействия в электронном виде".
Для заполнения электронного заявления достаточно отсканировать копии документа, удостоверяющего личность заявителя, свидетельства о рождении ребенка, документа, подтверждающего регистрацию ребенка в городе Москве (только при не подтверждении в ходе межведомственной проверки), документа, подтверждающего льготу (сотрудник полиции, военнослужащий и др.), документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (для опекунов и попечителей).
Кроме того, родители по желанию в электронной форме смогут на mos.ru дать согласие согласие на фото- и видеосъемку своего ребенка и дальнейшее использование материалов на сайте и в соцсетях школы, а также на психолого-педагогическое сопровождение учащегося. Сделать это можно, выбрав соответствующий пункт в форме записи в 1 класс.