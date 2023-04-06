Московским первоклассникам упростили зачисление в школу

"Перевод подачи заявления о зачислении в школу в электронный формат позволит родителям не только сократить время на получение услуги, которое они могут провести с детьми, но и подать заявление в любое время суток из любой точки России в пару кликов, имея лишь полную учетную запись портала mos.ru. Мы последовательно освободили родителей от бумажных заявлений. Большую часть документов мы уже запрашиваем и проверяем с помощью межведомственного взаимодействия. А теперь и те документы, которые нельзя было проверить посредством электронного документооборота, можно прикрепить в виде скан-копий к электронному заявлению. Таким образом, никакие документы не нужно приносить в школу в бумажном виде. По такой же схеме упрощена и процедура зачисления в другие классы столичных школ. Цифровизация этого этапа поступления в школу исключает личные визиты родителей в образовательную организацию, а также подписание на бумаге до пяти документов. Проверка документов будет произведена путем межведомственного взаимодействия в электронном виде".