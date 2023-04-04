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15 минут назад

Владимиру Жириновскому откроют памятник на Новодевичьем кладбище

Елена Прошина

Покойный основатель партии ЛДПР Владимир Жириновский будет увековечен в бронзовой фигуре высотой в 2,75 метра. Памятник установят на могиле политика на Новодевичьем кладбище в годовщину его смерти, 6 апреля. Об этом сообщает ТАСС.

Владимиру Жириновскому откроют памятник на Новодевичьем кладбище
Фото: 

Автором памятника стал народный художник России Андрей Ковальчук. Уточняется, что скульптура будет открыта для свободного посещения только после официальных церемоний открытия.

«Мы сошлись на том, чтобы изобразить Владимира Вольфовича в полный рост. Фигура сделана из бронзы, потому что это один из самых стойких и благородных материалов для памятника, кроме того, он позволяет достаточно точно передать главные черты лица, а в случае Жириновского это особенно важно», – приводит слова Ковальчука пресс-служба ЛДПР.

Художник также добавил, что постамент изваяния будет состоять из двух видов гранита – дымовский коричнево-черный и зеленоватый «балтик грин». Кроме того, на памятнике будет выгравирована цитата Жириновского, однако её текст держится в секрете. По словам Ковальчука, это одна из самых известных цитат покойного. «Фактически его политическое завещание», – поделился автор изваяния.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Жириновский являлся одним из создателей многопартийной системы в России.

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