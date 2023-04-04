Владимиру Жириновскому откроют памятник на Новодевичьем кладбище

«Мы сошлись на том, чтобы изобразить Владимира Вольфовича в полный рост. Фигура сделана из бронзы, потому что это один из самых стойких и благородных материалов для памятника, кроме того, он позволяет достаточно точно передать главные черты лица, а в случае Жириновского это особенно важно», – приводит слова Ковальчука пресс-служба ЛДПР.