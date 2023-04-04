Владимиру Жириновскому откроют памятник на Новодевичьем кладбище

Покойный основатель партии ЛДПР Владимир Жириновский будет увековечен в бронзовой фигуре высотой в 2,75 метра. Памятник установят на могиле политика на Новодевичьем кладбище в годовщину его смерти, 6 апреля. Об этом сообщает ТАСС.
Автором памятника стал народный художник России Андрей Ковальчук. Уточняется, что скульптура будет открыта для свободного посещения только после официальных церемоний открытия.
«Мы сошлись на том, чтобы изобразить Владимира Вольфовича в полный рост. Фигура сделана из бронзы, потому что это один из самых стойких и благородных материалов для памятника, кроме того, он позволяет достаточно точно передать главные черты лица, а в случае Жириновского это особенно важно», – приводит слова Ковальчука пресс-служба ЛДПР.
Художник также добавил, что постамент изваяния будет состоять из двух видов гранита – дымовский коричнево-черный и зеленоватый «балтик грин». Кроме того, на памятнике будет выгравирована цитата Жириновского, однако её текст держится в секрете. По словам Ковальчука, это одна из самых известных цитат покойного. «Фактически его политическое завещание», – поделился автор изваяния.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Жириновский являлся одним из создателей многопартийной системы в России.