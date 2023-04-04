Акция «Ночь музеев» пройдет в России 20 мая

«Всероссийская акция «Ночь музеев» пройдет в этом году 20 мая. По традиции на портале «Культура.РФ» можно будет найти афишу всех мероприятий по стране, а также расписание видеотрансляций. Музеи и учреждения культуры во всех регионах страны готовят для посетителей интересные экскурсии, выставки, лекции, мастер-классы», - написала Любимова.