Акция «Ночь музеев» пройдет в России 20 мая

Ежегодная акция «Ночь музеев» состоится в России 20 мая, по всей стране пройдут экскурсии, выставки, лекции и мастер-классы. Об этом в своем Telegram-канале сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.
«Всероссийская акция «Ночь музеев» пройдет в этом году 20 мая. По традиции на портале «Культура.РФ» можно будет найти афишу всех мероприятий по стране, а также расписание видеотрансляций. Музеи и учреждения культуры во всех регионах страны готовят для посетителей интересные экскурсии, выставки, лекции, мастер-классы», - написала Любимова.
Она подчеркнула, что тема акции созвучна Году педагога и наставника - «История и истории».
«В центре внимания будут не только сохранение памяти и наших духовно-нравственных ценностей, но и частные рассказы о героях, наставниках, событиях, коллекциях, научных открытиях», - пояснила министр.