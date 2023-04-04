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36 минут назад

Акция «Ночь музеев» пройдет в России 20 мая

Агентство «Москва»иещё 1

Ежегодная акция «Ночь музеев» состоится в России 20 мая, по всей стране пройдут экскурсии, выставки, лекции и мастер-классы. Об этом в своем Telegram-канале сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.

Акция «Ночь музеев» пройдет в России 20 мая
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Всероссийская акция «Ночь музеев» пройдет в этом году 20 мая. По традиции на портале «Культура.РФ» можно будет найти афишу всех мероприятий по стране, а также расписание видеотрансляций. Музеи и учреждения культуры во всех регионах страны готовят для посетителей интересные экскурсии, выставки, лекции, мастер-классы», - написала Любимова.

Она подчеркнула, что тема акции созвучна Году педагога и наставника - «История и истории».

«В центре внимания будут не только сохранение памяти и наших духовно-нравственных ценностей, но и частные рассказы о героях, наставниках, событиях, коллекциях, научных открытиях», - пояснила министр.

Общество,Ольга Любимова,
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