Владлена Татарского похоронят 8 апреля в Москве

Похороны блогера Владлена Татарского, погибшего в результате теракта в петербургском кафе, пройдут в субботу, 8 апреля, в Москве.

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Об этом сообщил его друг музыкант Аким Апачев.

«Он был одним из лучших бойцов информационного фронта, и будет сложно закрыть эту брешь», — цитирует его РИА Новости.

2 апреля в Санкт-Петербурге прогремел взрыв. Инцидент произошёл в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной в центре города.