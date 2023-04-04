Владлена Татарского похоронят 8 апреля в Москве

Похороны блогера Владлена Татарского, погибшего в результате теракта в петербургском кафе, пройдут в субботу, 8 апреля, в Москве.
Об этом сообщил его друг музыкант Аким Апачев.
«Он был одним из лучших бойцов информационного фронта, и будет сложно закрыть эту брешь», — цитирует его РИА Новости.
2 апреля в Санкт-Петербурге прогремел взрыв. Инцидент произошёл в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной в центре города.
В результате теракта был убит военкор Владлен Татарский. Ещё 40 человек пострадали.