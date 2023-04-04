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30 минут назад

Владлена Татарского похоронят 8 апреля в Москве

RT на русском

Похороны блогера Владлена Татарского, погибшего в результате теракта в петербургском кафе, пройдут в субботу, 8 апреля, в Москве.

Владлена Татарского похоронят 8 апреля в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом сообщил его друг музыкант Аким Апачев.

«Он был одним из лучших бойцов информационного фронта, и будет сложно закрыть эту брешь», — цитирует его РИА Новости.

2 апреля в Санкт-Петербурге прогремел взрыв. Инцидент произошёл в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной в центре города.

В результате теракта был убит военкор Владлен Татарский. Ещё 40 человек пострадали.

Общество,Владлен Татарский,
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