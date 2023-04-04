Губернатор Красноярского края Александр Усс подтвердил, что его сын Артем находится в России. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Мы уже поговорили с сыном. Он доехал до России. Он сам расскажет, как смог добраться, если захочет», — заявил он.

Напомним, что Усса-младшего задержали в октябре 2022 года в аэропорту Милана по запросу США при попытке вылететь в Турцию. Его обвиняли в нарушении санкций Соединенных Штатов против России и Венесуэлы, отмывании денег и незаконных сделках. Молодого человека поместили под домашний арест.

23 марта стало известно, что Артем сбежал из-под домашнего ареста. За день этого он сломал электронный браслет и покинул квартиру. Итальянская газета Corriere della Sera предположила, что Уссу помогли сбежать из-под ареста в Италии его сообщники.