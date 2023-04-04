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За сбор краснокнижных растений и грибов начнут лишать свободы на срок до 9 лет

Госдума планирует рассмотреть в третьем чтении законопроект, который устанавливает уголовную ответственность за незаконный сбор и уничтожение особо ценных растений и грибов, которые занесены в Красную книгу РФ и охраняются международными договорами. Об этом сообщает «Интерфакс».

За сбор краснокнижных растений и грибов начнут лишать свободы
© globallookpress.com

Так, составы уголовных преступлений и санкции планируют установить по аналогии со статьей 258.1 УК РФ («Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ и (или) охраняемым международными договорами РФ»). Максимальное наказание по ней — лишение свободы на срок от 6 до 9 лет со штрафом до 1 млн рублей.

Как отметил председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенников, повышенная ответственность за уничтожение редких животных и водных обитателей есть, а в отношении особо ценных растений все еще нет. Вместе с тем случаи уничтожения редких видов растительного мира на Дальнем Востоке, Алтае и в Крыму в последние годы стали происходить значительно чаще.

Депутат подчеркнул, что к уголовной ответственности граждан можно будет привлечь лишь в том случае, если преступление совершили с прямым умыслом, а не по неосторожности.

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