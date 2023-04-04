Финляндия приостановила работу консульства в Петрозаводске

Министерство иностранных дел Финляндии приняло решение о временном закрытии отделения генконсульства в Петрозаводске. Об этом проинформировало само ведомство.

Фото: Официальная страница консульства Финляндии в социальной сети "Вконтакте" Официальная страница консульства Финляндии в социальной сети "Вконтакте"

Под временным закрытием подразумевается приостановка деятельности на неопределенный срок, пояснили в министерстве. Там указали на отсутствие необходимости содержать отделение в настоящее время.

В министерстве также отметили, что деятельность в Петрозаводске могут при необходимости возобновить позднее.

Петрозаводский офис создали в 1990 году. Его деятельность была направлена, в частности, на развитие регионального и приграничного сотрудничества и решение вопросов иммиграции.