Финляндия приостановила работу консульства в Петрозаводске

Министерство иностранных дел Финляндии приняло решение о временном закрытии отделения генконсульства в Петрозаводске. Об этом проинформировало само ведомство.
Под временным закрытием подразумевается приостановка деятельности на неопределенный срок, пояснили в министерстве. Там указали на отсутствие необходимости содержать отделение в настоящее время.
В министерстве также отметили, что деятельность в Петрозаводске могут при необходимости возобновить позднее.
Петрозаводский офис создали в 1990 году. Его деятельность была направлена, в частности, на развитие регионального и приграничного сотрудничества и решение вопросов иммиграции.
В январе министерством было закрыто отделение в Мурманске.