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28 минут назад

Финляндия временно закрывает отделение генконсульства в Петрозаводске

Лера Букина

Министерство иностранных дел Финляндии приняло решение о временном закрытии отделения генконсульства в Петрозаводске. Об этом проинформировало само ведомство.

Финляндия приостановила работу консульства в Петрозаводске
Фото: Официальная страница консульства Финляндии в социальной сети "Вконтакте"Официальная страница консульства Финляндии в социальной сети "Вконтакте"

Под временным закрытием подразумевается приостановка деятельности на неопределенный срок, пояснили в министерстве. Там указали на отсутствие необходимости содержать отделение в настоящее время.

В министерстве также отметили, что деятельность в Петрозаводске могут при необходимости возобновить позднее.

Петрозаводский офис создали в 1990 году. Его деятельность была направлена, в частности, на развитие регионального и приграничного сотрудничества и решение вопросов иммиграции.

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В январе министерством было закрыто отделение в Мурманске.

Общество,НАТО,
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