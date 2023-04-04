В Алтае отметили народный праздник Jылгайак

Жители Республики Алтай отметили народный праздник Jылгайак, символизирующий пробуждение природы и наступление весны. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

Фото: Правительство Республики Алтай Правительство Республики Алтай

Представители различных организаций, творческие коллективы, мастера народных промыслов, участники спортивных состязаний, старейшины сел и жители района собрались на празднике в селе Усть-Кокса.

В программу мероприятия входили конкурсы национальных костюмов, женских накосных украшений, творческих выступлений поселений «Jылгайакты уткуп». Также продемонстрировали юмористическое представление «Тастаракай». Гости приняли участие в национальных играх и спортивных соревнованиях. Самые сильные и ловкие состязались в камчы согуш и алтай куреш.