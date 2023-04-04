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28 минут назад

В Алтае отметили народный праздник Jылгайак

Lenta.ru

Жители Республики Алтай отметили народный праздник Jылгайак, символизирующий пробуждение природы и наступление весны. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

В Алтае отметили народный праздник Jылгайак
Фото: Правительство Республики АлтайПравительство Республики Алтай

Представители различных организаций, творческие коллективы, мастера народных промыслов, участники спортивных состязаний, старейшины сел и жители района собрались на празднике в селе Усть-Кокса.

В программу мероприятия входили конкурсы национальных костюмов, женских накосных украшений, творческих выступлений поселений «Jылгайакты уткуп». Также продемонстрировали юмористическое представление «Тастаракай». Гости приняли участие в национальных играх и спортивных соревнованиях. Самые сильные и ловкие состязались в камчы согуш и алтай куреш.

Праздник Jылгайак также прошел в Чойском, Майминском, Турочакском, Усть-Канском районах.

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