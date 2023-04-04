$77.95+0.6384.62+0.51
1 час назад

"Артек" подготовил советников директоров для всех школ новых регионов

ТАССиещё 2

Международный детский центр "Артек" подготовил советников директоров по воспитанию для всех школ новых российских регионов - Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Обучение прошли 6 тыс. специалистов из 49 субъектов России, сообщил директор центра Константин Федоренко во вторник на онлайн-конференции ТАСС "Навигаторы детства 3.0"

"Артек" подготовил советников директоров для всех школ новых регионов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Мы стали базовой площадкой по подготовке советников директоров школ по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными организациями, - сказал он. - [Мы подготовили] 6 тыс. советников из 49 субъектов РФ. <…> За два месяца мы подготовили советников во все школы новых территорий: Донецкую, Луганскую народные республики, Херсонскую, Запорожскую области. Параллельно мы повышаем квалификацию, за два года мы повысили квалификацию почти 12 тыс. классных руководителей. Это те педагоги, которые непосредственно в школах реализуют уже воспитательные процессы".

Федоренко уточнил, что в 2021 году подготовка начиналась с одной программы, а к 2023 году структурное подразделение превратилось в полноценный центр, реализующий шесть программ повышения квалификации и переподготовки.

Всероссийский проект "Навигаторы детства" стартовал 27 марта 2023 года. По результатам конкурса будет подготовлен новый резерв советников директоров по воспитанию еще для 40 регионов страны. Проект реализуется Министерством просвещения РФ второй учебный год подряд в рамках нацпроекта "Образование".

Общество,Минпросвещения России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий