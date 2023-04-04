"Артек" подготовил советников директоров для всех школ новых регионов

Международный детский центр "Артек" подготовил советников директоров по воспитанию для всех школ новых российских регионов - Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Обучение прошли 6 тыс. специалистов из 49 субъектов России, сообщил директор центра Константин Федоренко во вторник на онлайн-конференции ТАСС "Навигаторы детства 3.0"
"Мы стали базовой площадкой по подготовке советников директоров школ по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными организациями, - сказал он. - [Мы подготовили] 6 тыс. советников из 49 субъектов РФ. <…> За два месяца мы подготовили советников во все школы новых территорий: Донецкую, Луганскую народные республики, Херсонскую, Запорожскую области. Параллельно мы повышаем квалификацию, за два года мы повысили квалификацию почти 12 тыс. классных руководителей. Это те педагоги, которые непосредственно в школах реализуют уже воспитательные процессы".
Федоренко уточнил, что в 2021 году подготовка начиналась с одной программы, а к 2023 году структурное подразделение превратилось в полноценный центр, реализующий шесть программ повышения квалификации и переподготовки.
Всероссийский проект "Навигаторы детства" стартовал 27 марта 2023 года. По результатам конкурса будет подготовлен новый резерв советников директоров по воспитанию еще для 40 регионов страны. Проект реализуется Министерством просвещения РФ второй учебный год подряд в рамках нацпроекта "Образование".