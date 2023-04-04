"Артек" подготовил советников директоров для всех школ новых регионов

"Мы стали базовой площадкой по подготовке советников директоров школ по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными организациями, - сказал он. - [Мы подготовили] 6 тыс. советников из 49 субъектов РФ. <…> За два месяца мы подготовили советников во все школы новых территорий: Донецкую, Луганскую народные республики, Херсонскую, Запорожскую области. Параллельно мы повышаем квалификацию, за два года мы повысили квалификацию почти 12 тыс. классных руководителей. Это те педагоги, которые непосредственно в школах реализуют уже воспитательные процессы".