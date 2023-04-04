В «Википедии» очень много искажений политических и исторических фактов, в связи с чем ее нужно закрыть, создав сперва альтернативу. Об этом во вторник, 4 апреля, заявил глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.

— Мое мнение относительно «Википедии» — ее нужно закрыть. Но она удобна в некоторых аспектах, она удобна для получения справок. Там много искажений, мягко говоря, когда речь идет о политике, об истории, а простые вещи удобно искать, — сказал он.

По словам Фадеева, необходимо как можно скорее создать альтернативу, чтобы закрыть «Википедию», передает ТАСС.

Роскомнадзор обязал поисковики помечать «Википедию» как нарушителя закона, потому что компания отказывается выполнять требования законодательства и удалять запрещенный контент. В числе запрещенных материалов, к которым у ведомства есть вопросы, присутствуют и фейки о ходе специальной военной операции на Украине.