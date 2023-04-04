Сурков написал стихотворение о чужой весне и мертвых солдатах

Владислав Сурков — бывший помощник президента России Владимира Путина — написал стихотворение о чужой весне и мертвых солдатах. Его опубликовал журналист Андрей Колесников в журнале «Русский пионер», полный текст приводится в Telegram-канале.

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В превью к произведению Колесников указал, что Сурков поделился стихотворением «насчет весны». «Весна стоит какая-то не местная. Во всей округе не нашлось своей, и вот чужую взяли, как невесту из-за семи батыевых степей», — начал Сурков.

Продолжая, экс-помощник Путина отметил, что это время года «таит в себе и не спешит отдать тепло просроченное черствое».

С именем Суркова также связывали роман «Околоноля». Он вышел в свет в 2009 году в «Русском пионере» под авторством Натана Дубовицкого. В предисловии редактор Андрей Колесников упомянул, что роман был написан под псевдонимом одним из известных колумнистов журнала. Текст Колесник получил по электронной почте. Произведение охватывало темы тотальной коррупции в парламенте, силовых структурах и СМИ. Сурков тогда предпочел не отвечать, является ли он автором. Журналисты выяснили, что Дубовицкая –- фамилия супруги экс-помощника Натальи.

А в 2003 году был выпущен диск «Полуострова»: слова и музыку написал Сурков, песни исполнили братья Самойловы из группы «Агата Кристи». По этой причине в 2011 году музыкальный критик Артемий Троицкий назвал Вадима Самойлова «дрессированным пуделем при Суркове».

В феврале бывший помощник президента России дал интервью о специальной военной операции (СВО) на Украине директору Центра политической конъюнктуры Алексею Чеснакову.