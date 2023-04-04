Львова-Белова: дети из зоны СВО смогут изучать украинский при наличии возможности у школы

"Государственный язык у нас русский. Конечно, главный язык, который они будут изучать, - русский. Но у них есть возможность по национальному признаку выбрать украинский язык, и, если образовательное учреждение располагает возможностью, то, конечно, этот ребенок может дальше продолжать изучать и украинский язык", - сказала Львова-Белова, отвечая на вопрос о том, смогут ли дети, эвакуированные из зоны боевых действий, продолжить изучение украинского языка.