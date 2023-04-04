Львова-Белова: дети из зоны СВО смогут изучать украинский при наличии возможности у школы

Дети, которые были эвакуированы из зоны проведения СВО, будут изучать русский язык, однако они смогут продолжить изучение и украинского при наличии у образовательного учреждения такой возможности. Об этом во вторник сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова на пресс-конференции в МИД РФ.
"Государственный язык у нас русский. Конечно, главный язык, который они будут изучать, - русский. Но у них есть возможность по национальному признаку выбрать украинский язык, и, если образовательное учреждение располагает возможностью, то, конечно, этот ребенок может дальше продолжать изучать и украинский язык", - сказала Львова-Белова, отвечая на вопрос о том, смогут ли дети, эвакуированные из зоны боевых действий, продолжить изучение украинского языка.
Она также ответила на вопрос о том, будут ли эвакуированные дети возвращены в родные города после прекращения боевых действий.
"У всех детей есть законные представители. Это решение будет приниматься законными представителями, родителями. Про детей, которые являются воспитанниками социальных учреждений, решение будут принимать главы наших новых республик", - сказала она.