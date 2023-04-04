Анна Кузнецова обозначила актуальные проблемы многодетных семей

Поставленная президентом задача — подготовка комплексных решений в части защиты семьи выполнена лишь отчасти. Сегодня сформирован единый подход лишь в выдаче пособий, однако и здесь есть над чем работать. Об этом 4 апреля заявила заместитель председателя Государственной Думы Анна Кузнецова на заседании рабочей группы «Реализация государственной политики по сохранению и укреплению традиционных семейных ценностей, воспитанию и образованию детей и молодежи».

Фото: © Юрий Инякин/ПГ © Юрий Инякин/ПГ

Как отметила парламентарий, на сегодняшний день, по данным Счетной палаты, в категорию бедных попадают именно семьи с детьми. Одновременно с этим профильные структуры отмечают рост доходов населения на фоне сокращения и числа таких ячеек общества.

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«Пока в основе социальной поддержки семьи не будет стоять принцип «плюс ребенок — плюс ресурс», мы не вправе говорить о росте доходов, — подчеркнула Анна Кузнецова. — Эта концепция, на мой взгляд, должна быть положена в законодательные инициативы. Надеюсь, мы увидим и решение о статусе многодетной семьи, это нужно для тех, кто будет принимать решение о рождении следующего ребенка, глядя на то, какие формы поддержки есть».

Депутат также заметила, что подгруппа по вопросам Специальной военной операции выходит с целым спектром инициатив по защите семей военнослужащих, одна из них — неучет критериев нуждаемости, то есть дохода при начислении пособий. «Почему бы этот принцип не применить также о поддержке многодетных. Я думаю, что как минимум рассмотреть эти варианты мы должны. Просто статус, безусловно, важен, но он должен вести за собой конкретные решения по поддержке», — сказала она.

Следующее направление, которое обозначила Кузнецова, — инфраструктура семейноориентированной среды. Она считает, что нужно работать по самым различным направлениям, начиная от благоустройства двора, заканчивая концепцией разработки технических заданий для строящихся объектов. Важно учитывать, что туда придет семья с детьми, в том числе разновозрастными.

«У нас нет инфраструктуры для многодетных, ее просто не ждали. Берем гостиничные комплексы — нет ни одного номера, где три ребенка могли бы одновременно находиться, нужно брать несколько номеров, а люксовые, мы понимаем, не приспособлены или просто не по карманы», — уточнила зампред Госдумы.

Кузнецова напомнила, что Патриарх предложил защиту нерожденных детей, и это направление должно быть во внимании у законодателей: