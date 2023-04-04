$77.95+1.5084.62+2.23
51 минуту назад

Россиянину запретили выезд из страны из-за долга в полтора рубля

Алиса Селезнёва

Житель России получил уведомление о запрете выезда из страны из-за долга в полтора рубля. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Россиянину запретили выезд из страны из-за долга в полтора рубля
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам подписчика канала, уведомление о временном ограничении на выезд из России он получил через Госуслуги.

На плашке, которая появилась в его аккаунте, указано, что сумма взыскания составляет 1,52 рубля.

Поддержка Госуслуг не смогла объяснить причину запрета, утверждает подписчик. При этом у него нет неоплаченных кредитов. Свой единственный займ в 14 тысяч рублей он полностью закрыл. На сайте Федеральной службы судебных приставов также висит долг лишь в полтора рубля, пишет Baza.

Ранее в Федеральной службе судебных приставов сообщили, что в начале 2023 года число россиян-должников, которым был запрещен выезд за пределы России, достигло 8 млн человек. Это рекордный показатель за 15 лет, в течение которых действует такая мера.

При этом в начале года в Telegram-каналах, в том числе в каналах украинского Минобороны, появились слухи о решении властей запретить выезд из страны российским мужчинам. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал такие сообщения «диверсией».

Общество,Дмитрий Песков,ФССП России,
17
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий