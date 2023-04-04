Россиянину запретили выезд из страны из-за долга в полтора рубля

Житель России получил уведомление о запрете выезда из страны из-за долга в полтора рубля. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

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По словам подписчика канала, уведомление о временном ограничении на выезд из России он получил через Госуслуги.

На плашке, которая появилась в его аккаунте, указано, что сумма взыскания составляет 1,52 рубля.

Поддержка Госуслуг не смогла объяснить причину запрета, утверждает подписчик. При этом у него нет неоплаченных кредитов. Свой единственный займ в 14 тысяч рублей он полностью закрыл. На сайте Федеральной службы судебных приставов также висит долг лишь в полтора рубля, пишет Baza.

Ранее в Федеральной службе судебных приставов сообщили, что в начале 2023 года число россиян-должников, которым был запрещен выезд за пределы России, достигло 8 млн человек. Это рекордный показатель за 15 лет, в течение которых действует такая мера.