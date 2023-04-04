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1 час назад

Российские отели значительно подняли цены на майские праздники

Лера Букина

Проживание в российских отелях на майские праздники обойдется дороже, чем год назад. Цены повысились от 5-20% до 2-3 раз, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей отрасли.

В туроператоре «Алеан» заявили, что в городских отелях категории «пять звезд» стоимость размещения практически не изменилась. В городских отелях «три-четыре» звезды цены поднялись на 5-7%. В компании добавили, что прибрежные высокобюджетные отели подняли цены в среднем на 20%, отели категории «три-четыре» звезды — на 7-15%. Ситуацию в «Алеане» объяснили загруженностью объектов размещения.

В пресс-службе туроператора «Интурист» заявили, что многие объекты работают по динамической системе ценообразования. В этой связи рост цен у разных объектов на майские неоднороден. В компании отметили, что наибольшее повышение цен наблюдается в гостиницах на черноморском побережье, за исключением Крыма. Среди самых популярных направлений для отдыха на майских в «Интуристе» — Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Дагестан, Чечня, Северная Осетия-Алания, Татарстан, Архангельск и Байкал. Речь идет об экскурсионных турах.

Россияне нашли бюджетное направление вместо отдыха в Турции

Ранее сообщалось, что старейший туроператор «Солвекс» принял решение завершить деятельность в связи с отсутствием возможности исполнять обязательства по договорам о реализации туристского продукта.

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