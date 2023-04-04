Пока вы спали: Лавров о "потере" Евросоюзом России и новая схема мошенничества

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Лавров заявил о «потере» Евросоюзом России

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Европейские страны открыто заявили о необходимости нанесения России стратегического поражения, Москва больше не рассматривает ЕС в качестве дружественного объединения. Об этом глава МИД России Сергей Лавров заявил в интервью газете «Аргументы и факты», которое было размещено на сайте дипведомства.

По словам министра, в ухудшении двусторонних отношений и «потере» России виноват сам Евросоюз. Однако Москва, несмотря на это, готова к равноправному диалогу.

«Если европейцы в какой-то момент откажутся от антироссийского курса и сделают выбор в пользу взаимоуважительного диалога с Россией, мы их предложения рассмотрим», - заметил Лавров.

Российский рынок в 2023 году могут покинуть до 30 банков

Специалисты аналитического агентства «АКРА» прогнозируют возможный уход с российского рынка от 25 до 30 банков в этом году. Основным драйвером этого процесса станет уход иностранных кредитных организаций, сообщают «Известия».

Также среди причин снижения числа банков в России опрошенные изданием эксперты назвали отмену регуляторных послаблений и продолжающиеся сложности в экономике. При этом темпы окажутся не слишком быстрыми и уход 5–10% кредитных организаций с рынка не вызовет существенных проблем. В то же время уменьшение конкуренции всегда негативно сказывается на уровне и качестве предоставляемых продуктов и услуг, считают аналитики.

Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с «блокировкой счетов»

В России преступники стали пользоваться новой схемой мошенничества. Чтобы получить доступ к онлайн-банку жертвы, они убеждают ее, что счета заблокированы, а для восстановления учетной записи необходимо назвать код из СМС. Об этом пишут «Известия».

Получив необходимые сведения, мошенники не только снимают все деньги со счетов, но и берут кредиты. Чтобы не лишиться всех накоплений, эксперты посоветовали россиянам при звонке из банка положить трубку и самостоятельно позвонить на горячую линию кредитной организации, чтобы прояснить ситуацию. Также стоит время от времени запрашивать кредитную историю, чтобы точно знать, что никаких несанкционированных займов нет.

Китай намерен бросить вызов доллару

Китай использует свои торговые преимущества и продвигает юань в двусторонних расчетах, как в случае с Бразилией, чтобы бросить вызов доминированию доллара США. К такому выводу пришло издание South China Morning Post.

Издание обратило внимание на то, что Пекин заинтересовав в использовании юаня в торговле сырой нефтью со странами Ближнего Востока, а также в торговых отношениях со странами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Такая политика направлена на «уменьшение зависимости от долларовых активов и предотвращение финансового удушения Китая со стороны Вашингтона».

Нефть может пойти в рост после решения ОПЕК+

Решение нефтедобывающих стран, входящих в ОПЕК+, сократить добычу на 1,16 млн баррелей в сутки может привести к росту цен до $100 за баррель. Что происходит на нефтяном рынке, разбирались «Известия».