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59 минут назад

Ликвидация Чернобыльской зоны отчуждения: что это значит

Лера Букина

Зона отчуждения Чернобыльской АЭС на территории России будет исключена правительством РФ с 1 января 2024 года. Ее установили после аварии на Чернобыльской АЭС. Профессор, доктор технических наук Владимир Кузнецов рассказал «Комсомольской правде», чего следует после этого ждать.

Ликвидация Чернобыльской зоны отчуждения: что это значит
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Собеседник пояснил, что территория так и осталась загрязненной. По его словам, после ликвидации зоны ждать возвращения туда людей не стоит. Он подчеркнул, что статус территории решили сменить для ведения там хозяйственной деятельности.

Эксперт отметил, что в Чернобыльской зоне прошел только один акт распада. Для полного распада цезия и стронция на таких загрязненных территориях требуется прохождение десяти периодов.

«Соответственно, райский уголок получится из Чернобыльской зоны примерно через 300 лет. Люди еще долго туда не вернутся», — указал специалист.

В ночь на 26 апреля 1986 года произошла авария на Чернобыльской АЭС. Она признана крупнейшей в истории мировой атомной энергетики. На атомной электростанции взорвался реактор РБМК-1000 энергоблока № 4. Это привело к катастрофическим последствиям: в окружающую среду было выброшено много радиоактивных веществ.

Общество,Владимир Кузнецов,Правительство РФ,
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