Ликвидация Чернобыльской зоны отчуждения: что это значит

Зона отчуждения Чернобыльской АЭС на территории России будет исключена правительством РФ с 1 января 2024 года. Ее установили после аварии на Чернобыльской АЭС. Профессор, доктор технических наук Владимир Кузнецов рассказал «Комсомольской правде», чего следует после этого ждать.

Собеседник пояснил, что территория так и осталась загрязненной. По его словам, после ликвидации зоны ждать возвращения туда людей не стоит. Он подчеркнул, что статус территории решили сменить для ведения там хозяйственной деятельности.

Эксперт отметил, что в Чернобыльской зоне прошел только один акт распада. Для полного распада цезия и стронция на таких загрязненных территориях требуется прохождение десяти периодов.

«Соответственно, райский уголок получится из Чернобыльской зоны примерно через 300 лет. Люди еще долго туда не вернутся», — указал специалист.