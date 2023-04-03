Минстрой составил список самых комфортных городов России

Минстрой назвал самые комфортные для проживания города России по итогам 2022 года. Об этом сообщается в индексе качества городской среды.

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Индекс качества городской среды – ежегодный список, составленный Минстроем на основании различных данных от таких субъектов Российской Федерации, как МВД, Минкультуры, Роспотребнадзор, Росстат и «Дом.РФ». Индекс рассчитывается на основании 36 показателей качества среды.

По итогам 2022 года самым комфортным городом для проживания среди больших городов стала Москва, которая набрала 292 балла. За ней следует Санкт-Петербург набравший 264 балла, Казань с 216 баллами, а также Нижний Новгород и Ростов-на-Дону набравшие 214 и 212 баллов соответственно. Кроме того, в десятку самых комфортных из крупнейших городов вошли Екатеринбург, Пермь, Уфа, Челябинск и Новосибирск.

Самым комфортным малым городом оказался подмосковный Можайск. Он набрал 249 баллов. В число лучших малых городов также вошла Истра, Кингисепп в Ленинградской области, Тутаев в Ярославской области и город Гусев в Калининградской области.

Отметим, что благоприятными для проживания признаны 603 города в России, что на 113 городов больше, чем по итогам 2021 года.