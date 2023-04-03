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24 минуты назад

В Твери отменили режим повышенной готовности

ТАСС

Режим повышенной готовности, действовавший с 27 марта, отменили в Твери в связи с нормализацией уровня воды в реках, в том числе в Волге и Тверце. Службы, ответственные за предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций, будут работать в повседневном режиме, говорится в постановлении, опубликованном на сайте городской администрации.

В Твери отменили режим повышенной готовности
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Перевести с 18:00 03.04.2023 органы управления и силы городского территориального звена Тверской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в режим повседневной деятельности. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания", - отмечено в документе.

Режим повышенной готовности вводили с 27 марта из-за суточного подъема уровня воды на Волге в областном центре на 107 см, на Тверце - на 43 см.

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