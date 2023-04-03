В Твери отменили режим повышенной готовности

Режим повышенной готовности, действовавший с 27 марта, отменили в Твери в связи с нормализацией уровня воды в реках, в том числе в Волге и Тверце. Службы, ответственные за предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций, будут работать в повседневном режиме, говорится в постановлении, опубликованном на сайте городской администрации.