Экс-гендиректор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова вошла в совет фонда "Общество содействия искусству" (ОСИ). Об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе организации.

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"К совету фонда присоединилась Зельфира Трегулова, известный российский искусствовед, экс-директор Третьяковской галереи", - рассказали в пресс-службе.

В качестве члена стратегического органа управления фонда Трегулова будет принимать участие в поддержке художественных учебных заведений и талантливых художников для развития современных эстетических стандартов и креативности.

"Развитие культуры и эстетики будет способствовать обогащению духовной и интеллектуальной жизни в нашей стране. Синергетический эффект от объединения искусства и образования позволит поступательно менять к лучшему качество жизни современного общества. Так что я, безусловно, рада присоединиться к команде ОСИ", - привели в пресс-службе слова Трегуловой.

По мнению основателя и председателя фонда ОСИ Ярослава Глазунова, опыт Трегуловой и уважение к ней со стороны российской и международной художественной общественности усилят работу команды. "Я рад, что к нам присоединилась Зельфира Трегулова, выдающийся искусствовед. Уверен, ее опыт и знания в области российской и мировой культуры укрепят нашу экспертизу и станут дополнительным весомым драйвером на пути к реализации миссии фонда", - процитировали Глазунова в пресс-службе.

Трегулова была назначена на должность директора Государственной Третьяковской галереи в 2015 году. В феврале 2023 года она покинула этот пост из-за завершения контракта. Позже она рассказала ТАСС, что стала независимым искусствоведом.