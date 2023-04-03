Опубликован рейтинг самых загрязненных городов России

Минусинск, Абакан и Великий Новгород возглавили антирейтинг городов с самым грязным воздухом в России, сообщает «Российская экологическая платформа».
Минусинск Красноярского края занял первое место в рейтинге городов с наихудшим качеством воздуха. В 2022 году уровень его загрязненности составил в среднем 121 микрокилограммов газообразного загрязнителя на кубический метр в сутки.
Абакан и Великий Новгород заняли второе и третье места с 73 и 54 микрокилограммов соответственно.
Ранее сообщалось, что Москва, Санкт-Петербург, Грозный, Магнитогорск и Владимир являются городами, в которых самое высокое качество жизни.
Специалисты учитывали следующие факторы при проведении исследования: уровень дохода населения, склонность к миграции, интерес к культурным ценностям (театрам, книгам, музеям), состояние дорог и качество работы общественного транспорта, качество медицины и образования, работа комплекса ЖКХ, состояние экологии, условия для предпринимательства, общая тревожность населения, а также распространенность бытового насилия и травматизма.