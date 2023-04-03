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36 минут назад

Опубликован рейтинг самых загрязненных городов России

Газета.Ru

Минусинск, Абакан и Великий Новгород возглавили антирейтинг городов с самым грязным воздухом в России, сообщает «Российская экологическая платформа».

Опубликован рейтинг самых загрязненных городов России
Фото: DepositphotosDepositphotos

Минусинск Красноярского края занял первое место в рейтинге городов с наихудшим качеством воздуха. В 2022 году уровень его загрязненности составил в среднем 121 микрокилограммов газообразного загрязнителя на кубический метр в сутки.

Абакан и Великий Новгород заняли второе и третье места с 73 и 54 микрокилограммов соответственно.

Ранее сообщалось, что Москва, Санкт-Петербург, Грозный, Магнитогорск и Владимир являются городами, в которых самое высокое качество жизни.

Специалисты учитывали следующие факторы при проведении исследования: уровень дохода населения, склонность к миграции, интерес к культурным ценностям (театрам, книгам, музеям), состояние дорог и качество работы общественного транспорта, качество медицины и образования, работа комплекса ЖКХ, состояние экологии, условия для предпринимательства, общая тревожность населения, а также распространенность бытового насилия и травматизма.

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