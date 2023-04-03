Опубликован рейтинг самых загрязненных городов России

Минусинск, Абакан и Великий Новгород возглавили антирейтинг городов с самым грязным воздухом в России, сообщает «Российская экологическая платформа».

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Минусинск Красноярского края занял первое место в рейтинге городов с наихудшим качеством воздуха. В 2022 году уровень его загрязненности составил в среднем 121 микрокилограммов газообразного загрязнителя на кубический метр в сутки.

Абакан и Великий Новгород заняли второе и третье места с 73 и 54 микрокилограммов соответственно.

Ранее сообщалось, что Москва, Санкт-Петербург, Грозный, Магнитогорск и Владимир являются городами, в которых самое высокое качество жизни.