КП: Иван Краско отдает практически всю свою пенсию детям

Близкий друг 92-летнего актера Ивана Краско в разговоре с kp.ru заявил, что пожилой артист практически всю свою пенсию отдает детям.
"У детей ветер в голове. Они то на одной гулянке, то на другой. Могли бы нанять отцу сиделку, но на какие шиши? Здоровые лбы живут на его пенсию. У Ивана Ивановича как у Народного артиста пенсия чуть больше 40 тысяч рублей, ещё 30 он каждый месяц получает от губернатора Беглова. Нормальная сумма, которую полностью забирают дети", - заявил инсайдер.
Концертный директор актера Вячеслав Смородинов добавил, что из-за проблем со зрением Краско лишился главной своей радости - просмотра телевизора. Актер видит лишь очертания предметов, поэтому большую часть свободного времена, по словам Смородинова, Краско слушает радио.
"Мы прошли все возможные обследования, но, к сожалению, проблемы с сетчаткой можно решить лишь операцией, которая в силу возраста и здоровья ему противопоказана", - уточнил директор Краско.
Ранее Краско признался, что врачи негативно оценивают состояние его сердца.