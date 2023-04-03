КП: Иван Краско отдает практически всю свою пенсию детям

"У детей ветер в голове. Они то на одной гулянке, то на другой. Могли бы нанять отцу сиделку, но на какие шиши? Здоровые лбы живут на его пенсию. У Ивана Ивановича как у Народного артиста пенсия чуть больше 40 тысяч рублей, ещё 30 он каждый месяц получает от губернатора Беглова. Нормальная сумма, которую полностью забирают дети", - заявил инсайдер.