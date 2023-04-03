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15 минут назад

Верба распушилась в подмосковных лесах

Агентство «Москва»

В подмосковных лесах распушились почки вербы - одного из главных символов весны. Об этом сообщила пресс-служба комитета лесного хозяйства области.

Верба распушилась в подмосковных лесах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Символ весны распушился в подмосковных лесах. Остролистная ива, она же верба - это дерево или кустарник с кроной овальной формы и красной корой. Название было дано растению народом так же, как другие ее имена: краснотал, шелюга, верболоз. Так как она просыпается одной из самых первых, верба стала в народе символом весны и плодородия, олицетворяет здоровье, радость и жизнь. Сначала на ветках появляются серо-белые пушистые почки. Это мужские цветы растения. По мере созревания они раскрываются, и на концах удлинившихся тычинок появляется желтая пыльца», - сказали в пресс-службе.

Там добавили, что волоски цветка, придающие ему пушистый вид, нужны для того, чтобы защитить растение от холодов.

«В древности по цветению дерева прогнозировали плодородность наступающего земледельческого года. Усыпанная почками верхушка обещает обильный первый урожай», - отметили в пресс-службе.

Общество,
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