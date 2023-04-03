Верба распушилась в подмосковных лесах

«Символ весны распушился в подмосковных лесах. Остролистная ива, она же верба - это дерево или кустарник с кроной овальной формы и красной корой. Название было дано растению народом так же, как другие ее имена: краснотал, шелюга, верболоз. Так как она просыпается одной из самых первых, верба стала в народе символом весны и плодородия, олицетворяет здоровье, радость и жизнь. Сначала на ветках появляются серо-белые пушистые почки. Это мужские цветы растения. По мере созревания они раскрываются, и на концах удлинившихся тычинок появляется желтая пыльца», - сказали в пресс-службе.