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16 минут назад

Онищенко заявил о завершении коронавирусной пандемии

Москва24

Пандемия COVID-19 спустя более чем три года подошла к финалу. Подобными выводами на конференции "Неделя медицинского образования – 2023" поделился академик РАН, заместитель президента Российской академии образования, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко.

Онищенко заявил о завершении коронавирусной пандемии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Вместе с этим эксперт заявил, что специалисты в области здравоохранения пока что не закончили свою деятельность.

"Мы должны – это наш долг перед прошлыми поколениями врачей, перед нынешним и будущим поколениями – тот подвиг, который совершило медицинское сообщество, увековечить", – цитирует Онищенко ТАСС.

По словам академика, специалистам следует научно осмыслить весь тот богатый опыт, который они получили за период пандемии. Речь идет о диссертациях, монографиях, а также научных статьях, подчеркнул Онищенко.

Доктор медицинских наук добавил, что гражданский подвиг врачей следует запечатлеть в том числе в культурном и просветительском планах.

Ранее врач – аллерголог-иммунолог Владимир Болибок прокомментировал заявления главы ВОЗ Тедроса Аданома Гебрейесуса о том, что пандемия COVID-19 может закончиться в 2023 году. По его мнению, пока коронавирус не является сезонным заболеванием, пандемия еще идет.

Общество,Владимир Болибок,Геннадий Онищенко,Российская академия образования,ВОЗ,РАН,
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