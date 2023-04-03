Сухопутная граница между Приморьем и Китаем открылась спустя три года

Впервые с 2020 года пассажирский автобус из КНР въехал в Приморский край через автомобильный пункт пропуска (АПП) Турий Рог — Мишань. Об открытии российско-китайской сухопутной границы спустя три года РИА Новости сообщили в пресс-службе Уссурийской таможни.

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Представители таможни уведомили, что автобус приехал из китайского города Цзили. Его конечный пункт назначения — российский Уссурийск.

Отмечается, что граждане Китая прибыли на автобусе в Приморье с рабочими целями.

«Пассажирское сообщение началось на регулярной основе», — подчеркнули в пресс-службе.