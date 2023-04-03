Москалькова: Россия вернула Украине пятерых раненых солдат ВСУ

Российская сторона вернула пятерых раненых украинских солдат на родину. Об этом в понедельник, 3 апреля, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Фото: пресс-служба Госдумы пресс-служба Госдумы

— Сегодня на Украину репатриированы пятеро раненых военнослужащих ВСУ. Продолжаем работу в этом направлении, — написала она в Telegram-канале.

7 марта Татьяна Москалькова сообщила, что украинское руководство, вопреки договоренностям, освободило только 90 российских пленных вместо 160. Несмотря на это, по ее словам, переговорные процессы важно продолжать, потому что российская сторона «борется за каждого нашего парня».