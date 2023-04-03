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Осквернивший икону треш-блогер расплакался в столичном суде

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20-летний треш-блогер Станислав Базаров, который был задержан в конце марта 2023 года за осквернение иконы, расплакался в столичном суде. Видео из зала заседания опубликовал Telegram-канал Shot.

«Все от меня отворачиваются», — заявил стример, стоя в слезах. Он также добавил, что в суде ему никто помочь не сможет.

В разговоре с журналистами блогер признался в желании «просто умереть» и сказал, что сам до конца не понимает мотивов своего поступка.

Как сообщает Главное следственное управление Следственного комитета России по Москве, Базарова оставят под стражей на два месяца, до 30 мая.

В отношении стримера было возбуждено два уголовных дела: по части 1 статьи 148 УК РФ («Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий») и части 3 статьи 242 УК РФ («Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов»).

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