Осквернивший икону треш-блогер расплакался в столичном суде

20-летний треш-блогер Станислав Базаров, который был задержан в конце марта 2023 года за осквернение иконы, расплакался в столичном суде. Видео из зала заседания опубликовал Telegram-канал Shot.

«Все от меня отворачиваются», — заявил стример, стоя в слезах. Он также добавил, что в суде ему никто помочь не сможет.

В разговоре с журналистами блогер признался в желании «просто умереть» и сказал, что сам до конца не понимает мотивов своего поступка.

Как сообщает Главное следственное управление Следственного комитета России по Москве, Базарова оставят под стражей на два месяца, до 30 мая.