Умер народный артист Дагестана Магомедрасул Заваев

Народный артист Дагестана Магомедрасул Заваев умер на 78-м году жизни. Об этом сообщает министерство культуры республики в своем Telegram-канале.

Фото: Министерство культуры Республики Дагестан Министерство культуры Республики Дагестан

Магомедрасул Гамидович родился в 1945 году в селении Хаджалмахи, после школы окончил Махачкалинское музыкальное училище и Астраханскую государственную консерваторию.

Долгие годы он был единственным в республике исполнителем басового репертуара. Он служил в Дагестанской государственной филармонии им. Т. Мурадова с 1978 года.