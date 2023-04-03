$76.45+0.1482.39-0.75
47 минут назад

«Современник» заявил, что не получал заявления от Ахеджаковой на увольнение

Никита Бородкин

Театр «Современник» не получал заявление на увольнение от народной артистки России Лии Ахеджаковой. Как сообщает РИА Новости, в пресс-службе отметили, что постановки с участием актрисы не отменялись.

В «Современнике» отреагировали на сообщение об увольнении Ахеджаковой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В театре нет заявления на увольнение народной артистки России Лии Ахеджаковой. Спектакли с ее участием как были, так и остаются в репертуаре», — заявили там.

Напомним, что в феврале Ахеджакова заявляла, что ее якобы отстранили от выхода на сцену из-за жалоб зрителей. Вместе с тем она утверждала, что письма с призывами об увольнении ей не показали.

В марте актриса заявила, что покинула театр по собственному желанию 10 марта 2023 года. В тот же день в «Современнике» утверждали, что актриса продолжает работать — эту информацию подтвердили представители театра в беседе с журналистами.

Общество,
7
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий