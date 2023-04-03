В «Современнике» отреагировали на сообщение об увольнении Ахеджаковой

Театр «Современник» не получал заявление на увольнение от народной артистки России Лии Ахеджаковой. Как сообщает РИА Новости, в пресс-службе отметили, что постановки с участием актрисы не отменялись.

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«В театре нет заявления на увольнение народной артистки России Лии Ахеджаковой. Спектакли с ее участием как были, так и остаются в репертуаре», — заявили там.

Напомним, что в феврале Ахеджакова заявляла, что ее якобы отстранили от выхода на сцену из-за жалоб зрителей. Вместе с тем она утверждала, что письма с призывами об увольнении ей не показали.