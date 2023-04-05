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36 минут назад

Мигрантов могут лишить гражданства России при угрозе нацбезопасности

Газета.Ruиещё 4

Министерство внутренних дел России поддержало поправку к законопроекту «О гражданстве», предусматривающую лишение приобретенного гражданства в случае угрозы национальной безопасности. Об этом сообщила начальник Главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова на заседании комитета Государственной думы, передает РИА Новости.

МВД поддержало идею о лишении мигрантов гражданства при угрозе нацбезопасности
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По ее словам, поправка согласована администрацией президента и Федеральной службой безопасности. Казакова напомнила, что при приобретении гражданства приносится присяга, человек обязуется соблюдать законодательство, любить Россию, а также обещает не создавать угрозу национальной безопасности.

Представитель МВД подчеркнула, что государство в праве как предоставить гражданство РФ, так и отнять его. Однако, гражданин будет иметь право обжаловать решение в судебном порядке.

Ранее сообщалось, что глава Крыма Сергей Аксенов предложил лишать российского гражданства тех людей, которые не встают при звучании гимна России.

Общество,Валентина Казакова,Сергей Аксенов,МВД России,ФСБ,Госдума,
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