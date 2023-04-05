МВД поддержало идею о лишении мигрантов гражданства при угрозе нацбезопасности

Министерство внутренних дел России поддержало поправку к законопроекту «О гражданстве», предусматривающую лишение приобретенного гражданства в случае угрозы национальной безопасности. Об этом сообщила начальник Главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова на заседании комитета Государственной думы, передает РИА Новости.

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По ее словам, поправка согласована администрацией президента и Федеральной службой безопасности. Казакова напомнила, что при приобретении гражданства приносится присяга, человек обязуется соблюдать законодательство, любить Россию, а также обещает не создавать угрозу национальной безопасности.

Представитель МВД подчеркнула, что государство в праве как предоставить гражданство РФ, так и отнять его. Однако, гражданин будет иметь право обжаловать решение в судебном порядке.