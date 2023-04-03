Член Совета по правам человека при президенте РФ, известный правозащитник Александр Брод выразил свою поддержку возможному возвращению Софьи Сапеги в Россию. Об этом пишет РИА Новости.
Ранее появились сообщения о том, что Сапега может вернуться на родину. Уточнялось, что ее родственники обратились с ходатайством о переводе, на что белорусская сторона дала согласие.
Брод отметил, что это положительный шаг и российский суд должен установить срок отбывания наказания в РФ. Он также добавил, что российские дипломаты продолжают контакты с белорусской стороной по делу Сапеги и ждут встречи с ней.
Напомним, белорусское правительство приговорило Софью Сапегу к шести годам лишения свободы в гомельской женской колонии по обвинению в разжигании социальной вражды, незаконном сборе и распространении данных о личной жизни сотрудников силовых структур и чиновников Белоруссии. Несмотря на многочисленные просьбы о помиловании, ее приговор остается неизменным.