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15 минут назад

В СПЧ положительно оценили возможную передачу Сапеги в Россию

Елена Прошина

Член Совета по правам человека при президенте РФ, известный правозащитник Александр Брод выразил свою поддержку возможному возвращению Софьи Сапеги в Россию. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее появились сообщения о том, что Сапега может вернуться на родину. Уточнялось, что ее родственники обратились с ходатайством о переводе, на что белорусская сторона дала согласие.

Брод отметил, что это положительный шаг и российский суд должен установить срок отбывания наказания в РФ. Он также добавил, что российские дипломаты продолжают контакты с белорусской стороной по делу Сапеги и ждут встречи с ней.

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Напомним, белорусское правительство приговорило Софью Сапегу к шести годам лишения свободы в гомельской женской колонии по обвинению в разжигании социальной вражды, незаконном сборе и распространении данных о личной жизни сотрудников силовых структур и чиновников Белоруссии. Несмотря на многочисленные просьбы о помиловании, ее приговор остается неизменным.

Общество,Видео,Александр Брод,Совет по правам человека,
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