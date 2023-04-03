Ранее появились сообщения о том, что Сапега может вернуться на родину. Уточнялось, что ее родственники обратились с ходатайством о переводе, на что белорусская сторона дала согласие.

Брод отметил, что это положительный шаг и российский суд должен установить срок отбывания наказания в РФ. Он также добавил, что российские дипломаты продолжают контакты с белорусской стороной по делу Сапеги и ждут встречи с ней.