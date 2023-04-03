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35 минут назад

Онищенко считает, что пандемия коронавируса завершилась

ТАСС

Пандемия коронавирусной инфекции спустя более чем три года завершилась. Такое мнение в понедельник высказал академик РАН, заместитель президента Российской академии образования, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко.

"Пандемия коронавируса, пройдя полных три года и вот уже три месяца в этом году, считайте, закончилась", - сказал он на конференции "Неделя медицинского образования - 2023".

В то же время, по словам Онищенко, специалисты в сфере здравоохранения не завершили свою работу.

"Мы должны - это наш долг перед прошлыми поколениями врачей, перед нынешним и будущим поколениями - тот подвиг, который совершило медицинское сообщество, увековечить. <...> [Необходимо] научно осмыслить весь тот богатый, во многом драматический опыт, через который прошла вся наша практическая медицина в научном смысле. Это должны быть диссертации, монографии, научные статьи", - сказал он.

Онищенко добавил, что нужно также увековечить в культурном и просветительском планах гражданский подвиг, совершенный врачами.

Общество,Видео,Геннадий Онищенко,Российская академия образования,РАН,
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