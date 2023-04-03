Пандемия коронавирусной инфекции спустя более чем три года завершилась. Такое мнение в понедельник высказал академик РАН, заместитель президента Российской академии образования, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко.
"Пандемия коронавируса, пройдя полных три года и вот уже три месяца в этом году, считайте, закончилась", - сказал он на конференции "Неделя медицинского образования - 2023".
В то же время, по словам Онищенко, специалисты в сфере здравоохранения не завершили свою работу.
"Мы должны - это наш долг перед прошлыми поколениями врачей, перед нынешним и будущим поколениями - тот подвиг, который совершило медицинское сообщество, увековечить. <...> [Необходимо] научно осмыслить весь тот богатый, во многом драматический опыт, через который прошла вся наша практическая медицина в научном смысле. Это должны быть диссертации, монографии, научные статьи", - сказал он.
Онищенко добавил, что нужно также увековечить в культурном и просветительском планах гражданский подвиг, совершенный врачами.