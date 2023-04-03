"Мы должны - это наш долг перед прошлыми поколениями врачей, перед нынешним и будущим поколениями - тот подвиг, который совершило медицинское сообщество, увековечить. <...> [Необходимо] научно осмыслить весь тот богатый, во многом драматический опыт, через который прошла вся наша практическая медицина в научном смысле. Это должны быть диссертации, монографии, научные статьи", - сказал он.