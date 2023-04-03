В «Современнике» отреагировали на сообщение об увольнении Ахеджаковой

В московском государственном драматическом театре «Современник» отреагировали на сообщение об увольнении актрисы, народной артистки России Лии Ахеджаковой. В пресс-службе театра в разговоре с ТАСС заявили, что постановки с ее участием остаются в репертуаре.

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В пресс-службе сообщили об отсутствии заявления от Ахеджаковой с просьбой об увольнении: по имеющейся информации, актриса не приносила такой документ в отдел кадров.