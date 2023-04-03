$76.45+0.1482.39-0.75
8 минут назад

В «Современнике» отреагировали на сообщение об увольнении Ахеджаковой

Мослентаиещё 6

В московском государственном драматическом театре «Современник» отреагировали на сообщение об увольнении актрисы, народной артистки России Лии Ахеджаковой. В пресс-службе театра в разговоре с ТАСС заявили, что постановки с ее участием остаются в репертуаре.

В «Современнике» отреагировали на сообщение об увольнении Ахеджаковой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В пресс-службе сообщили об отсутствии заявления от Ахеджаковой с просьбой об увольнении: по имеющейся информации, актриса не приносила такой документ в отдел кадров.

Ранее, в конце марта сообщалось, что Актриса Ахеджакова написала заявление на увольнение по собственному желанию из театра «Современник». При этом она уточнила, что после ухода из театра не планирует уезжать из страны.

Общество,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий