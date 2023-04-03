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58 минут назад

Финансовые потери Мариинского театра за три года оценили в 12 млрд рублей

ТАСС

Потери Мариинского театра в течение трех лет составили около 12 млрд рублей из-за непроданных билетов, прежде всего, в связи с коронавирусом. Об этом в понедельник сообщил художественный руководитель и генеральный директор театра Валерий Гергиев.

Финансовые потери Мариинского театра за три года оценили в 12 млрд
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Такие театры как Мариинский потеряли до 70% на непродажах билетов, и довольно долго это держалось. Урон Мариинского театра, нанесенный тремя годами, это примерно 12 млрд рублей", - сказал он на пресс-конференции в Москве.

По словам Гергиева, в частности, урон был нанесен пандемией. "Конечно, [причина финансовых потерь] это прежде всего, ковид, полоса ограничений, трудностей. Это большие деньги для любого творческого коллектива в мире, включая самые крупные театры", - отметил он.

Общество,Валерий Гергиев,
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