Финансовые потери Мариинского театра за три года оценили в 12 млрд

Потери Мариинского театра в течение трех лет составили около 12 млрд рублей из-за непроданных билетов, прежде всего, в связи с коронавирусом. Об этом в понедельник сообщил художественный руководитель и генеральный директор театра Валерий Гергиев.
"Такие театры как Мариинский потеряли до 70% на непродажах билетов, и довольно долго это держалось. Урон Мариинского театра, нанесенный тремя годами, это примерно 12 млрд рублей", - сказал он на пресс-конференции в Москве.
По словам Гергиева, в частности, урон был нанесен пандемией. "Конечно, [причина финансовых потерь] это прежде всего, ковид, полоса ограничений, трудностей. Это большие деньги для любого творческого коллектива в мире, включая самые крупные театры", - отметил он.