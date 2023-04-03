Число посетивших Киргизию россиян за год выросло почти в два раза

Количество россиян, посетивших Киргизию, в прошлом году увеличилось почти вдвое по сравнению с показателями 2021 года. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в Пограничной службе Государственного комитета национальной безопасности Киргизии.

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"В 2022 году в Кыргызскую Республику прибыли 649 919 граждан Российской Федерации, убыли - 621 232", - заявила представитель пресс-службы погранведомства. За 2021 год число посетивших Киргизию россиян было в примерно в 1,9 раза меньше.

Между тем, как сообщили ТАСС в посольстве РФ в Киргизии, в настоящее время на постоянном учете в консульском отделе диппредставительства состоят примерно 15,2 тыс. человек. "На временном - почти 6,5 тыс.", - отметили в посольстве. Эти цифры за последние несколько лет практически не изменились.