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21 минуту назад

Число посетивших Киргизию россиян за год выросло почти в два раза

ТАСС

Количество россиян, посетивших Киргизию, в прошлом году увеличилось почти вдвое по сравнению с показателями 2021 года. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в Пограничной службе Государственного комитета национальной безопасности Киргизии.

Число посетивших Киргизию россиян за год выросло почти в два раза
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В 2022 году в Кыргызскую Республику прибыли 649 919 граждан Российской Федерации, убыли - 621 232", - заявила представитель пресс-службы погранведомства. За 2021 год число посетивших Киргизию россиян было в примерно в 1,9 раза меньше.

Между тем, как сообщили ТАСС в посольстве РФ в Киргизии, в настоящее время на постоянном учете в консульском отделе диппредставительства состоят примерно 15,2 тыс. человек. "На временном - почти 6,5 тыс.", - отметили в посольстве. Эти цифры за последние несколько лет практически не изменились.

В соответствии с законодательством, находящиеся в республике россияне могут становиться на учет в консульстве в добровольном порядке, поэтому многие из них не видят необходимости посещения консульских отделов.

Общество,ГКНБ КР,
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