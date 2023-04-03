Мацуев рассказал о состоянии здоровья после коронавируса

Народный артист России, пианист Денис Мацуев, ранее заразившийся коронавирусом, рассказал, что почти здоров и готов встретиться со зрителями на концертах в ближайшее время.
"Мы обязательно скоро увидимся, в ближайшее время вживую на концертах. Я почти здоров и готов рвать и метать в хорошем смысле", - сказал он в ходе пресс-конференции в Москве в понедельник, где присутствовал в режиме онлайн.
Ранее Мацуев сообщил ТАСС, что заболел ковидом, из-за чего был вынужден перенести свои выступления на концертах к 150-летнему юбилею со дня рождения композитора и пианиста Сергея Рахманинова на другие даты.