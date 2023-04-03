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1 час назад

Денис Мацуев сообщил, что почти выздоровел после ковида

ТАССиещё 2

Народный артист России, пианист Денис Мацуев, ранее заразившийся коронавирусом, рассказал, что почти здоров и готов встретиться со зрителями на концертах в ближайшее время.

Мацуев рассказал о состоянии здоровья после коронавируса
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Мы обязательно скоро увидимся, в ближайшее время вживую на концертах. Я почти здоров и готов рвать и метать в хорошем смысле", - сказал он в ходе пресс-конференции в Москве в понедельник, где присутствовал в режиме онлайн.

Ранее Мацуев сообщил ТАСС, что заболел ковидом, из-за чего был вынужден перенести свои выступления на концертах к 150-летнему юбилею со дня рождения композитора и пианиста Сергея Рахманинова на другие даты.

Общество,Сергей Рахманинов,Денис Мацуев,
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