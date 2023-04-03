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15 минут назад

У подозреваемой в подрыве кафе в Петербурге нашли билеты в Узбекистан

ТК «Звезда»иещё 4

Подозреваемую в подрыве кафе в Санкт-Петербурге, где проходил творческий вечер военного корреспондента Владлена Татарского, Дарью Трепову задержали на съемной квартире в Выборгском районе Северной столицы, у девушки были куплены билеты в Узбекистан. Об этом сообщает электронная газета «Фонтанка.ру».

У подозреваемой в подрыве кафе в Петербурге нашли билеты в Узбекистан
Фото: ТАССТАСС

«Девушка приехала в Петербург из Москвы, но задерживаться надолго здесь она не планировала - у подозреваемой были куплены билеты в Узбекистан», - говорится в сообщении издания.

По данным источника, квартира принадлежит знакомому мужа подозреваемой.

Ранее в Следственном комитете России сообщили о задержании подозреваемой в причастности к подрыву кафе в Санкт-Петербурге, где накануне погиб военкор Владлен Татарский. Как утверждается, девушку удалось задержать сотрудникам СК вместе с оперативниками.

По данным Telegram-канала SHOT, девушка арендовала квартиру неподалеку от кафе в Санкт-Петербурге, где проходил творческий вечер военкора Татарского. После взрыва в заведении подозреваемая направилась в арендованную квартиру у станции метро «Василеостровская», там переоделась и в новом образе стала удаляться из района, где было совершено покушение.

Общество,Владлен Татарский,Следственный комитет,
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