У подозреваемой в подрыве кафе в Петербурге нашли билеты в Узбекистан

Подозреваемую в подрыве кафе в Санкт-Петербурге, где проходил творческий вечер военного корреспондента Владлена Татарского, Дарью Трепову задержали на съемной квартире в Выборгском районе Северной столицы, у девушки были куплены билеты в Узбекистан. Об этом сообщает электронная газета «Фонтанка.ру».

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«Девушка приехала в Петербург из Москвы, но задерживаться надолго здесь она не планировала - у подозреваемой были куплены билеты в Узбекистан», - говорится в сообщении издания.

По данным источника, квартира принадлежит знакомому мужа подозреваемой.

Ранее в Следственном комитете России сообщили о задержании подозреваемой в причастности к подрыву кафе в Санкт-Петербурге, где накануне погиб военкор Владлен Татарский. Как утверждается, девушку удалось задержать сотрудникам СК вместе с оперативниками.